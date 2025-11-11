Воспитанник спартаковской школы назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера красно-белых

Пресс-служба клуба сообщила, что на пост исполняющего обязанности главного тренера назначен Вадим Романов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воспитанник школы красно-белых Вадим Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера московского ФК «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Вадим Романов — и. о. главного тренера „Спартака“», — сказано в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Он руководил академией «Спартака», а в период с 2022 по 2024 год занимал пост главы молодежной команды клуба. Начиная с 2024 года вошел в тренерский штаб сербского специалиста Деяна Станковича.

Романову 47 лет. Он воспитанник московского «Спартака». За плечами у него опыт выступления за несколько футбольных клубов. В ходе спортивной карьеры он защищал цвета липецкого «Металлурга», подмосковных «Химок», а также хабаровской «СКА-Энергии».

Продолжение после рекламы