«Единая Россия» добилась улучшения системы обучения в медвузах

В РФ принят закон, направленный на усовершенствование системы наставничества и целевого обучения в медицинских вузах. Он призван повысить практические компетенции специалистов в системе здравоохранения. Инициатива принадлежит партии «Единая Россия» и одобрена в третьем чтении. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«Законопроект после первого чтения многократно обсуждался в публичной и студенческой среде. Благодаря поправкам он качественно изменился, он находит баланс между государственным интересом укрепления системы здравоохранения и карьерными ожиданиями будущих врачей», — отметил Мажуга.

Парламентарий разъяснил, что поправки сделали документ логичным и выверенным. Повышение качества образования и практических навыков через институт наставничества — ключевое направление законопроекта, подчеркнул Мажуга.

Согласно законопроекту, во время процедуры наставничества выпускник будет работать на полноценную ставку с полной заработной платой. Закон исключает штрафы и компенсации за неосуществление наставничества.