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07 февраля 2018
Главные новости 
18:52  07 февраля 2018 0

В ЕР объяснили, зачем партия следит за перекурами своих сотрудников. СКРИН

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, штаб, логотип, единая россия
За сотрудниками аппарата партии будут пристально следить весь февральФото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России» Максим Жаворонков опубликовал на своей странице в Instagram копию приказа «Об организации проведения хронометража рабочего времени работников аппарата ЦИК „Единой России“», который обязывает сотрудников аппарата партии отчитываться обо всех «перекурах» и обедах.

Фото официального приказа о «контроле за перекурами»
Фото: Instagram/ maximlawyer

В комментариях Жаворонков отметил, что партийцы «с интересом наблюдают за столь неожиданным и пристальным вниманием медийного сообщества к организации работы внутри исполкома партии». Он объяснил также, что распоряжение по хронометражу действует до 28 февраля.

«[Отчет] нужен нам для того, чтобы понять направления оптимизации рабочего процесса в исполкоме. Это начало большой работы по совершенствованию аппарата партии. Мы ещё тесты на компетентность, анкетирование проведём, если это будет полезным для повышения эффективности работы партии», — добавляет Жаворонков.

Напомним, что в среду, 7 февраля, стало известно, что в сотрудники аппарата «Единой России» должны поминутно отчитываться о своих действиях во время рабочего дня. Для этого они должны заполнять специальную форму «хронометража».

Ранее источник в партии пояснил «URA.RU», что новое руководство ЕР хочет лучше расчитать эффективность своих сотрудников. «Может, по итогам мониторинга, тому, кто перерабатывает, вообще повысят зарплату», — предположил собеседник агентства.

Напомним, что новым секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак занял свою должность в конце прошлого года.

Марина Иванова
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