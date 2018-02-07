21:02 07 февраля 2018 18

Кандидата в президенты поймали на лукавстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеграм-канал «Клубничный магнат» опубликовал видео с испанской виллой кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, якобы купленной после продажи земель совхоза имени Ленина компании Ikea. Авторы иронизируют, что ранее кандидат в президенты от КПРФ заверял, что живет в тех же домах, что и его работники, а также хвастался, что он не выводит деньги зарубеж.

Согласно видеозаписи, трехэтажная вилла расположена на улице Pompeu Fabra в городе Салоу, расположенном в двух километрах от Барселоны. Это популярный курорт российских миллиардеров с очень высокими ценами на недвижимость. Так, дом Грудининых стоит 781 тысячу евро — это порядка 54 миллионов рублей.

Согласно документам, попавшим в руки авторам видео, вилла была приобретена 26 сентября 2017 года на имя Антона Грудинина — сына кандидата в президенты РФ. Он работает начальником отдела аренды в совхозе, который возглавляет отец, а также вместе с ним является соучредителем компании ТТ «Девелопмент», через которую совершаются сделки по продаже и аренде совхозной земли коммерческим структурам.

В сентябре «Девелопмент» продал Ikea участок совхоза за 74 миллиона рублей — вскоре после этого испанская вилла стала собственностью Грудининых. Примечательно, что, по словам Павла Грудинина, «никаких дивидендов» он не получает, а согласно видеозаписи вырученные за продажу подмосковной земли деньги были переданы ему и сыну в виде «подарков» от фирмы.

В конце видео авторы иронизируют над заявлениями кандидата в президенты от КПРФ, сделанными в ходе публичных выступлений. Особенно над его словами про сотрудников: «Мы живем там же, где живут мои топ-менеджеры, которые неплохо зарабатывают, не хуже меня. Живем в тех же домах, где и наши работники», — уверял Павел Грудинин во время пресс-конференции в ТАСС две недели назад. Как подчеркивается в записи: работники живут в многоэтажках, расположенных в совхозе, а элитная вилла Грудинина находится в Испании.