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08 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:37  08 февраля 2018 0

Полицейских обязали с семьями ходить к священникам. Видеоотчет о встрече нужно сдавать начальству. ФОТО

С помощью РПЦ надеются побороть преступность среди полицейскихФото: pervouralska.net

Из-за роста преступности среди сотрудников полиции в Ростове-на-Дону городское УВМД решило привлечь к решению проблемы Русскую православную церковь. Теперь каждый сотрудник должен вместе с семьей встретиться со священником, а в доказательство этого предоставить видеозапись.

В начале приказа, который опубликовал телеграм-канал «Омбудсмен полиции», приводятся примеры свежих уголовных дел, возбужденных в отношении полицейских. После этого опубликованы требования, которые должны выполнить сотрудники полиции. В частности, всем подразделениям следует предоставить в отдел по работе с личным составом видеозаписи сбора, на котором сотрудников знакомят с последними ЧП. Кроме того, каждый сотрудник должен получить «Памятку сотрудника УМВД России по Ростову-на-Дону». И наконец, «в срок до 12 февраля под видеозапись повести встречу с членами семей подчиненных сотрудников с приглашением представителей Русской православной церкви… Видеозапись предоставить в ОМПО ОРЛС УМВД по г. Ростову-на-Дону». Также полицейским рекомендовано отказаться от посещения баров и ночных клубов в служебное и неслужебное время. Приказ подписал начальник УМВД полковник Леонид Савчук, который только 2 февраля заступил в эту должность.

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Фото: телеграм-канал «Омбудсмен полиции»

Александр Лукманов
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