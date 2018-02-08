{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Так назвали сэндвичи в Шотландии. Жители Кургана обиделись и устраивают массовую акцию
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,67
Динамика за 2 недели
Евро 70,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:11  08 февраля 2018 9

Психиатр предложил не спасать недоношенных детей, чтобы не вторгаться в область божественного. ВИДЕО

Профессор Владимир Юлдашев работает в медицине с 1978 годаФото: bashgmu.ru

Скандальное заявление было сделано на совете по науке при главе Башкирии. Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Владимир Юлдашев в своем выступлении заявил, что не следует спасать недоношенных детей. Выхаживая их, по мнению Юлдашева, люди вторгаются в область божественного.

«Благодаря нашим технологиям мы сегодня выхаживаем новорожденных весом 500-600 граммов. Наши детские отделения заполнены детьми с аутизмом, с отставанием в нервно-психологическом развитии. Что делают западные страны? Они иногда отключают систему дыхания, так как понимают, на что обрекают семьи своим псевдогуманизмом», — заявил профессор Владимир Юлдашев.

«URA.RU» попросило прокомментировать слова коллеги известного психиатра-криминалиста Михаила Виноградова.

«Все люди имеют свою точку зрения, но я не стал бы вступать в дискуссию с таким человеком. Если говорить его языком, то бог посылает родителям испытание, наказывает их за что-то. Доношенных, недоношенных, больных — любых детей надо спасать. Таких детей надо всячески поддерживать, выяснять их способности. Много случаев, когда прикованные к инвалидному креслу люди имеют гениальную голову, решают математические и физические задачи, которые другим людям не под силу. И в то же время мы все время сталкиваемся с дураками внешне здоровыми, живущими по принципу „сила есть — ума не надо“. А всех их способностей хватает лишь двор подметать», — сказал Михаил Виноградов.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров