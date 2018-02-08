20:11 08 февраля 2018 9

Профессор Владимир Юлдашев работает в медицине с 1978 года Фото: bashgmu.ru

Скандальное заявление было сделано на совете по науке при главе Башкирии. Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Владимир Юлдашев в своем выступлении заявил, что не следует спасать недоношенных детей. Выхаживая их, по мнению Юлдашева, люди вторгаются в область божественного.

«Благодаря нашим технологиям мы сегодня выхаживаем новорожденных весом 500-600 граммов. Наши детские отделения заполнены детьми с аутизмом, с отставанием в нервно-психологическом развитии. Что делают западные страны? Они иногда отключают систему дыхания, так как понимают, на что обрекают семьи своим псевдогуманизмом», — заявил профессор Владимир Юлдашев.

«URA.RU» попросило прокомментировать слова коллеги известного психиатра-криминалиста Михаила Виноградова.

«Все люди имеют свою точку зрения, но я не стал бы вступать в дискуссию с таким человеком. Если говорить его языком, то бог посылает родителям испытание, наказывает их за что-то. Доношенных, недоношенных, больных — любых детей надо спасать. Таких детей надо всячески поддерживать, выяснять их способности. Много случаев, когда прикованные к инвалидному креслу люди имеют гениальную голову, решают математические и физические задачи, которые другим людям не под силу. И в то же время мы все время сталкиваемся с дураками внешне здоровыми, живущими по принципу „сила есть — ума не надо“. А всех их способностей хватает лишь двор подметать», — сказал Михаил Виноградов.