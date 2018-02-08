22:19 08 февраля 2018 2

У Ксении Собчак оказалось 28 счетов и вкладов в банках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак за последние шесть лет заработала 403 млн 855 тысяч рублей, сообщили в Центризбиркоме. В декларации Собчак ЦИК нашла некоторые неточности.

В качестве источников дохода в документе указывается зарплата Собчак на телеканале «Дождь», радиостанции «Серебряный дождь» и в издательском доме «Глобал медиа групп», сообщает «Федеральное агентство новостей». Кандидат в президенты также зарабатывает на ценных бумагах и предпринимательской деятельности. Помимо этого, Ксения Собчак владеет несколькими апартаментами в Москве и имеют долю в петербургской квартире.

Всего Собчак указала в декларации 28 счетов и вкладов в банках, на которых хранится 417 млн рублей, пишет «Национальная служба новостей». Причем изначально она не сообщила о наличии двух счетов в Сбербанке с 391 тысячей рублей — эту информацию ЦИК получила уже от финансовой организации.

По сообщению ЦИК, за шесть лет другой кандидат и действующий президент Владимир Путин заработал 38,5 млн рублей. Доход кандидата от КПРФ Павла Грудинина составил 157 миллионов, а кандидата от «Яблока» Григория Явлинского — 23 миллиона рублей.