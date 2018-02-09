КПРФ поймали на распространении запрещенных листовок

Общественная ассоциация «Гражданский контроль» обвинила КПРФ в нарушении избирательного законодательства. По данным активистов, коммунисты продолжают распространять агитационные листовки, которые ранее были раскритикованы Центризбиркомом.
Сопредседатель «Гражданского контроля» Александр Брод отметил, что общественники присутствовали на митингах КПРФ в Москве и других регионах 3 февраля и зафиксировали факт распространения агитационных материалов. В Новосибирске против одного из распространителей даже завели административное дело «о распространении материалов с нарушением требований законодательства о выборах».
«Несмотря на то, что на стадии подготовки листовки ЦИК РФ рекомендовал коммунистам устранить нарушения, штаб кандидата выпустил материал тиражом около 5 миллионов экземпляров и продолжает его настойчиво распространять. Ассоциация оценивает эти действия как грубейшее игнорирование законодательства и просит ЦИК РФ дать им оценку», — говорится в сообщении «Гражданского контроля».
Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта. Коммунистов в президентской гонке представит бизнесмен Павел Грудинин, а многолетний лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит его предвыборный штаб.