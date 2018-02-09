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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:57  09 февраля 2018 6

КПРФ поймали на распространении запрещенных листовок

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, листовки, предвыборная агитация, реклама, кпрф, кандидат в президенты, выборы2018, грудинин павел
Листовки КПРФ раздавали на митингах в разных городах страныФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Общественная ассоциация «Гражданский контроль» обвинила КПРФ в нарушении избирательного законодательства. По данным активистов, коммунисты продолжают распространять агитационные листовки, которые ранее были раскритикованы Центризбиркомом.

Сопредседатель «Гражданского контроля» Александр Брод отметил, что общественники присутствовали на митингах КПРФ в Москве и других регионах 3 февраля и зафиксировали факт распространения агитационных материалов. В Новосибирске против одного из распространителей даже завели административное дело «о распространении материалов с нарушением требований законодательства о выборах».

«Несмотря на то, что на стадии подготовки листовки ЦИК РФ рекомендовал коммунистам устранить нарушения, штаб кандидата выпустил материал тиражом около 5 миллионов экземпляров и продолжает его настойчиво распространять. Ассоциация оценивает эти действия как грубейшее игнорирование законодательства и просит ЦИК РФ дать им оценку», — говорится в сообщении «Гражданского контроля».

Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта. Коммунистов в президентской гонке представит бизнесмен Павел Грудинин, а многолетний лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит его предвыборный штаб.

Сергей Макеев
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