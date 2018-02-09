19:20 09 февраля 2018 0

Башню взорвут в День защитника Отечества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снос телебашни в Екатеринбурге будет произведен 23 февраля в промежуток времени с семи часов утра до одиннадцати часов утра. Об этом редакции «URA.RU» сообщил информированный источник. Документ о назначенной дате имеется в распоряжении редакции. На это время вокруг опасной зоны будет выставлено оцепление. Министерство общественной безопасности Свердловской области уже одобрило это решение.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что было принято решение не достраивать екатеринбургскую телебашню. На ее месте запланировано строительство ледового дворца для хоккейного клуба «Автомобилист».

Взрыв башни изначально был запланирован на февраль, но позже из-за общественного протеста против ее демонтажа было объявлено о переносе спецоперации на апрель, что позволило бы избежать обострения обстановки во время президентской избирательной кампании (выборы пройдут 18 марта). При этом подготовительные работы продолжились — накануне в башне были прорублены отверстия для закладки взрывчатки. Источники агентства дезавуировали данные о переносе, сообщая, что спецмероприятия пройдут все же в феврале.

С точки зрения общественного мнения, проведение взрывработ 23 февраля объяснимо: это первый день праздничных каникул (23-25 февраля), за время которых уляжется не только пыль от взрыва, но и общественное недовольство.