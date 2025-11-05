Драгдилер, отправлявший наркотики в Курган, стал таксистом после отсидки
Бывший драгдилер стал таксистом
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Бывший наркоторговец по имени Махсатулло после отсидки работает таксистом в Москве. Он был осужден за поставки наркотиков в Курганскую область и в другие регионы. Об этом сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.
«Наркоторговцы распространяли в огромном количестве героин, произведенный в Афганистане и Таджикистане — в Курганской, Ленинградской и других областях. Махсатулло был одним из руководителей структурного подразделения преступной группировки, он не пошел на сделку со следствием в отличие от других участников героинового картеля», — пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники. После отсидки Махсатулло заметили в столице, где он спокойно работает в такси.
Ранее правоохранительные органы выявляли попытки провоза запрещенных веществ через транспортные сети, включая маскировку наркотиков в предметах быта и книгах, что привело к усилению проверок пассажиров и курьеров в регионах. Деятельность по пресечению наркокартелей, поставлявших героин афганского и таджикского происхождения в различные области страны, остается одной из приоритетных задач для правоохранителей.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Иван05 ноября 2025 06:31А что вы хотели, они паспорта себе выправили давно уже.