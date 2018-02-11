В Зауралье умер старейший фотокорреспондент, снимавший Хрущева

Кунгуров занимался фотографией более 60 лет
Старейший фотокорреспондент Курганской области Александр Кунгуров скончался на 82 году жизни, сообщили местные СМИ. Он более 60 лет снимал жизнь земляков и участвовал в создании городской газеты «Курган и курганцы».
Считается, что свой первый фотоаппарат Александр Кунгуров приобрел, когда служил на Тихоокеанском флоте. На удачу фотографа, тогда к ним приехали с проверкой первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и член президиума ЦК КПСС Николай Булгарин. Они стали первыми героями снимков фотокорреспондента.
За свою жизнь Кунгуров объездил всю Курганскую область, издал книгу «Репортерские версты», привез фотографии из 16 стран мира, пишет портал «Область 45».