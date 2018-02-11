Экстренные службы отрабатывают версию о его возможном крушении
Самолет Ан-148 Домодедово-Орск «Саратовских авиалиний» пропал с радаров через несколько минут после взлета. Об этом сообщает телеграмм-канал Life Short. Пока судьба самолета не известна, экстренные службы отрабатывают версию о его возможном крушении.
По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и 6 человек экипажа. Об этом сообщает «Медуза».
В аэропорту Саратова «URA.RU» сообщили, что не могут связаться с авиакомпанией. Там никто не берет трубку.