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11 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:20  11 февраля 2018 0

Вылетевший из Домодедово самолет Ан-148 пропал с радаров сразу после взлета. СКРИН

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет
Экстренные службы отрабатывают версию о его возможном крушенииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет Ан-148 Домодедово-Орск «Саратовских авиалиний» пропал с радаров через несколько минут после взлета. Об этом сообщает телеграмм-канал Life Short. Пока судьба самолета не известна, экстренные службы отрабатывают версию о его возможном крушении.

По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и 6 человек экипажа. Об этом сообщает «Медуза».

В аэропорту Саратова «URA.RU» сообщили, что не могут связаться с авиакомпанией. Там никто не берет трубку.

Валерий Дорофеев
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