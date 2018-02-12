14:55 12 февраля 2018 7

Дарья регулярно выкладывает поэтические видеоролики на свой канал Фото: скрин видео YouTube

Девушка, которая записала стихотворение с критикой власти от лица курганский медсестры, оказалась блогером из Москвы Дарьей Басовой. Из-за того, что ролик распространился по социальным сетям с надписью «Шадринский регион», в информационном пространстве почитали, что Дарья является жительницей Зауралья.

На самом деле Дарья живет в Москве и ведет свой канал на YouTube под псевдонимом «Дашан КарДашан», у которого 1,5 тысячи подписчиков. Девушка выкладывает на страничку видеоролики с собственной читкой различных поэтических произведений как современных, так и классических авторов.

Стих медсестры в исполнении Дарьи опубликован на канале в начале декабря прошлого года. «Стих набрал очень большую популярность по всему Интернету, неужели так много в нашей стране добрых, искренних людей, которые к чему-то стремятся?! Несмотря на то, что все в этом мире не так просто…?» — описывает ролик автор видео. «URA.RU» обратилось к самой Дарье за комментариями, на момент публикации материала она не ответила корреспонденту агентства.

Как ранее сообщало «URA.RU», авторство стихотворения точно неизвестно, оно распространилось в Интернете осенью прошлого года.