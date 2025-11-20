Челябинский «Мечел» резко сократил добычу угля

Добычу угля «Мечел» снизил на 38% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Холдинг «Мечел», в состав которого входит Челябинский металлургический комбинат, резко сократил добычу угля по итогам девяти месяцев 2025 года. Показатель упал на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

«В январе-сентябре 2025 года „Мечел“ сократил добычу угля на 38% (до 4,94 млн тонн) Снижение продолжилось и в третьем квартале: добыча угля уменьшилась на 16% по сравнению с предыдущим кварталом», — заявляют в компании.

В целом «Мечел» также сократил выплавку стали на 2%, а производство чугуна — на 5%. Гендиректор «Мечела» Игорь Хафизов пояснил, что в условиях сложной рыночной конъюнктуры компания сосредоточилась на выпуске более рентабельной продукции.

