Путин мог спасти СССР. Советник главы Росгвардии презентовал новую книгу

14:51 13 февраля 2018 6

Хинштейн презентовал журналистам свой труд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 13 февраля, советник главы Росгвардии Александр Хинштейн представил журналистам свою новую книгу «Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет Горбачевым». Презентация прошла в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Книга написана в жанре альтернативной истории: политические деятели Михаил Горбачев и Владимир Путин перемещаются во времени: из 1980-х в 2000-е и наоборот.

Александр Хинштейн заявил журналистам, что во время работы над книгой пришел к выводу, что, если бы Владимир Путин возглавил страну в 80-х годах, то развала СССР можно было бы избежать: «Ни один из вызовов, стоявший перед Горбачевым, не был критическим. Путин тоже сталкивался с подобными вызовами после 2000-х, но он находил решения. Это касается и внутренней политики, и международных вызовов, экономических проблем.

Хинштейн презентовал книгу о Путине и Горбачеве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стартовые позиции Горбачева не идут ни в какое сравнение с тем, что выпало Путину. Ситуация 85 года не была смертельной, но нужен был сильный государственный деятель». По словам Хинштейна, в 1985 году экономика СССР была на втором месте, дефицит бюджета составлял чуть больше 2%.

В книге Хинштейна также воссоздаются исторические условия, при которых в 2000-е Россию возглавил бы политический деятель, подобный Михаилу Горбачеву. Автор считает, что в этом случае России бы уже не существовало в нынешних границах: «Скорее всего, она бы уже развалилась на удельные княжества», — считает Александр Хинштейн.

В основу книги легли рассказы очевидцев и участников событий 80-91 годов, впервые публикуются документы закрытых дел по трагическим событиям в Грузии и Литве. Особая роль отводится роли западных конкурентов, которые, по мнению автора, работали на ослабление СССР. Но, по мнению Хинштейна, не это стало главной причиной развала империи, а роль личности Горбачева. «Горбачеву хватило 5-6 лет, чтобы СССР забился в предсмертных конвульсиях», — пришел к выводу автор книги.