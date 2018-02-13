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14 февраля 2018
13 февраля 2018
19:57  13 февраля 2018 2

Хакер из Екатеринбурга рассказал, как повлиял на выборы президента США

Хакер, IT (иллюстрации), компьютер, хакер, взлом, програмист, хакерство, компьютерная грамотность, програмирование
Козловский готов сотрудничать с американской сторонойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский хакер Константин Козловский, арестованный по делу группы Lurk о похищении более 1,2 млрд рублей со счетов российских банков, признался в разработке программы LDCS. Она повлияла на выдачу результатов в день голосования на президентских выборах в США. Он готов доказать это, если ему предоставят адвоката, который вместе с потерпевшей стороной или IT-специалистом сможет установить этот факт.

«Также я готов подтвердить атаки на Демократическую партию США, WADA и Олимпийский комитет, а также связь российских властей с хакерскими группировками Fancy bear и Cozy bear», — приводит «Московский комсомолец» слова Козловского из зала суда. Хакер также добавил, что на его семью оказывают давление — 30 января их допрашивали представители Следственного департамента МВД и сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ, пишет «Дождь» со ссылкой на слова жены Козловского. Отмечается, что арест Козловского на заседании 13 февраля продлили до 18 мая.

Ранее екатеринбургский хакер утверждал, что его работу якобы курировал сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, которого в декабре 2016 года арестовали по делу о госизмене. Под руководством российских служб, по словам Козловского, он в том числе взломал серверы Демпартии, переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также совершал атаки на другие «очень серьезные военные предприятия США и прочие организации». Сам Докучаев отрицает знакомство и сотрудничество с хакером.

Ксения Томашова
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