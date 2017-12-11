Хакер из Екатеринбурга признался во взломе переписки Хилари Клинтон

19:04 11 декабря 2017 0

У американцев появился еще один аргумент в спорах о вмешательстве России в выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Екатеринбурга Константин Козловский заявил о своей причастности к кибератаке на США во время американских президентских выборов. Программист заявил, что действовал по поручению сотрудников ФСБ. Напомним, Козловский обвиняется во взломе систем российских банков.

О вмешательстве в американские выборы Козловский рассказал на суде в августе. Протокол этого заседания хакер выложил на своей странице в Facebook, пишет «Дождь». Источники The Bell подтвердили подлинность документа.

Козловский сообщил, что участвовал во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США, переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в атаке на другие «очень серьезные военные предприятия США и прочие организации». Хакер добавил, что сотрудничал с ФСБ на протяжении «многих лет». Якобы поручение о кибератаке США ему дал сотрудник спецслужбы по имени Илья. Как подчеркнул The Bell, хакер позднее заявил, что Илья — это майор ФСБ Дмитрий Докучаев. По данным издания, он, как и Козловский, родом из Екатеринбурга.

Константин Козловский проходит по делу хакерской группировки Lurk, в которой, по версии следствия, было как минимум 50 человек. Предполагается, что хакеры с помощью вируса-трояна похитили из российских банков около 1,7 миллиарда рублей.

Бывшего сотрудника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрия Докучаева задержали в декабре 2016 года вместе замруководителя ЦИБ Сергеем Михайловым, руководителем одного из отделов «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым и предпринимателем Георгием Фомченковым. По данным СМИ, им предъявили обвинение по делу о госизмене.

Американские власти обвиняют РФ в организации хакерских атак, которые, по их мнению, повлияли на итоги президентских выборов 2016 года (в них победил Дональд Трамп). Подозрения стали предлогом для введения новых антироссийских санкций. Кремль информацию о вмешательстве в президентскую гонку в Америке опроверг.