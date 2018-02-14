19:27 14 февраля 2018 0

Пожар разгорался на глазах у сотрудников МЧС Фото: группа «Тарко-Сале» в соцсети «ВК»

Жители ямальского поселка Тарко-Сале, где 13 февраля сгорел двухэтажный дом, недовольны действиями пожарных, база которых находится через дорогу от места ЧП. Очевидцы указывают на то, что спасатели приехали слишком поздно, снимали огонь на видео, вместо того, чтобы помогать погорельцам. Как итог, сегодня утром под завалами было обнаружено тело сгоревшей женщины. При этом сами спасатели утверждают, что работали максимально оперативно.

Как сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО, 13 февраля 2018 года в 14:32 поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном двухэтажном доме на Таежной. Первое пожарное подразделение прибыло на место пожара через две минуты. По прибытии к месту вызова спасатели наблюдали открытое горение кровли по всей площади, что свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану, уверяют в управлении.

В результате пожара погибли мужчина 1959 года рождения и, как выяснилось сегодня утром после разбора завалов, женщина 1984 года рождения. Пресс-служба ведомства уточнила, что погибший мужчина приехал с работы и успел вытащить из огня свои вещи, но обгорел, попал в больницу, где в итоге от полученных ожогов скончался. Относительно второй жертвы ничего не было известно, пока один из жильцов не рассказал следователям, что в здании оставалась еще одна женщина. И только сегодня утром были обнаружены останки. При этом вчера заместитель начальника ГУ МЧС России по ЯНАО Алексей Захламин в комментарии для прессы заявил: «Все люди эвакуированы».

В группах в социальной сети «ВКонтакте», посвященных Тарко-Сале, с места пожара выкладывали видео и фотографии.

На одном из снимков был запечатлен офицер МЧС, снимающий на телефон разгорающийся пожар.

На снимке также было видно, что пожарные еще не приступили в это время к тушению огня.

Возмущенные комментаторы высказали мнение, что это не совсем профессионально — снимать пожар, а не тушить его. Снимок в итоге убрали, но этот момент остался на видео, как и ответ на комментарии от имени «Огнеслав Пожарный» (пресс-служба Главного управления МЧС России по ЯНАО): «по данному пожару будет проведено расследование. Для установление причины возгорания, во время пожара производится фото и видеосъемка».

Густой дым от пожара накрыл округу Фото: из группы «Тарко-Сале» в соцсети ВК

Также бурно обсуждался поздний, по мнению очевидцев, приезд пожарных команд. Комментаторы возмущены тем, что пожарная часть МЧС расположена через дорогу и густой дым можно было увидеть из окна, но приехали спасатели поздно, когда дом уже вовсю горел.

Жители сами эвакуировались и спасали свои вещи, кто успел. Участник группы «Тарко-Сале» Артем Г. возмущается: «Как это поздно сообщили о пожаре? Дом напротив пожарки, неужели они не видели клубы дыма?»

Иван Скиданов, официальный представитель ГУ МЧС России по ЯНАО, отвечая на вопрос о своевременности приезда пожарных из стоящей по соседству с горящим домом части, ответил корреспонденту «URA.RU»:

«Они там что, обязаны в окна смотреть?! Как поступил сигнал, так и выехали».

Сразу после пожара пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО распространила пресс-релиз, в котором указывалось, что по состоянию на 16:30 пожар в жилом доме локализован. Два человека доставлены в больницу Тарко-Сале. На месте пожара якобы работали 60 человек личного состава и восемь единиц техники МЧС России. Угрозы рядом стоящим зданиям не было.

Но на любительском видео с пожара не видно таких убедительных сил МЧС, борящихся со стихией. А пользователь с ником Анюта еще категоричнее в своей оценке действий пожарных: «Пока ГТРК (районное телевидение — ред.) не приехал они бездействовали».