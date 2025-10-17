Автобус с бывшими заключенными попал в ДТП

Автобус, следовавший из Петрозаводска (республика Карелия) в Каменку (Ленинградская область), попал в ДТП. Пассажирами этого автобуса были недавние заключенные, которые подписали контракты с Минобороны.
"По данным источника, внутри находились освободившиеся из исправительных колоний, которые заключили контракты с Министерством обороны", — сообщает издание 78.ру. Журналисты ссылаются на собственные источники.
Десять человек из общего числа пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Еще трое, по предварительным данным, воспользовались ситуацией и сбежали.
