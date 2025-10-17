Вице-премьер РФ оценил рост цен на топливо в России

В России цены на топливо растут в среднем с учетом инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
«Цены не могут быть стабильны. Иначе они не будут учитывать уровень инфляции», — сказал Новак в интервью каналу «Россия 1». По его словам, цена на топливо растет как и на другие товары и услуги.
В сентябре стало известно, что в России началась всесторонняя проверка ценообразования на автомобильное топливо. Министерство энергетики и территориальные управления ФАС направили операторам автозаправочных станций официальные запросы. В рамках проверки владельцев АЗС обязали объяснить причины повышения стоимости бензина, а также предоставить данные о текущих запасах и возможных перебоях в поставках топлива.
