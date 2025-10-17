Вице-премьер РФ оценил рост цен на топливо в России

Вице-премьер Новак: цены на топливо в РФ растут с учетом инфляции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новак считает, что цены на бензин растут с учетом инфляции
Новак считает, что цены на бензин растут с учетом инфляции Фото:

В России цены на топливо растут в среднем с учетом инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Цены не могут быть стабильны. Иначе они не будут учитывать уровень инфляции», — сказал Новак в интервью каналу «Россия 1». По его словам, цена на топливо растет как и на другие товары и услуги.

В сентябре стало известно, что в России началась всесторонняя проверка ценообразования на автомобильное топливо. Министерство энергетики и территориальные управления ФАС направили операторам автозаправочных станций официальные запросы. В рамках проверки владельцев АЗС обязали объяснить причины повышения стоимости бензина, а также предоставить данные о текущих запасах и возможных перебоях в поставках топлива.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России цены на топливо растут в среднем с учетом инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. «Цены не могут быть стабильны. Иначе они не будут учитывать уровень инфляции», — сказал Новак в интервью каналу «Россия 1». По его словам, цена на топливо растет как и на другие товары и услуги. В сентябре стало известно, что в России началась всесторонняя проверка ценообразования на автомобильное топливо. Министерство энергетики и территориальные управления ФАС направили операторам автозаправочных станций официальные запросы. В рамках проверки владельцев АЗС обязали объяснить причины повышения стоимости бензина, а также предоставить данные о текущих запасах и возможных перебоях в поставках топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...