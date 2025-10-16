Директор кадровой службы в ЯНАО содержала родственников за счет «дочки» французской компании

В Новом Уренгое бывший руководитель отдела по управлению персоналом ООО «Арктик Катеринг Сервис» (ООО «АКС») Майра Дюсембаева заключала фиктивные договоры ГПХ и переводила деньги дочерям и сводному брату. Ущерб компании составил более 1,5 млн рублей. Похищенные деньги женщина вернула и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа, сообщается в приговоре.
«...окончательно назначить Дюсембаевой М. С. наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей», — говорится в приговоре Новоуренгойского городского суда. Он вступил в законную силу.
Подсудимая отказалась давать показания в суде. Однако в ходе следствия она призналась, что умысел на хищение средств «Арктик Катеринг Сервис» у нее возник после того, как ее взрослые дочери стали нуждаться в материальной поддержке. Дюсембаева стала переводить им на карты деньги, но не говорила, откуда они. Как руководитель кадровой службы она имела возможность составлять договоры ГПХ на оказание услуг.
«После рождения внучки расходы семьи увеличились, образовались финансовые трудности, в результате чего она в конце мая 2024 года снова решила похитить около 700 тысяч рублей», – говорится в приговоре. Деньги женщина переводила также и своему сводному брату.
Материальный ущерб компании от фиктивных довогоров составил 1 512 931 рублей. Суд квалифицировал действия подсудимой как мошенничество с использованием служебного положения. Дюсембаевой грозил реальный срок наказания, но она раскаялась и вернула все деньги.
«В мае 2025 года в адрес Общества поступило письмо с письменными извинениями Дюсембаевой М.С. и поступили денежные средства двумя операциями в размере 912 931 рубль 77 копеек и 600 000 рублей. Ущерб возмещен в полном объеме, материальных претензий Общество к Дюсембаевой М.С. не имеет», — сообщается в материалах дела. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Из материалов судебного следствия также следует, Майра Дюсембаева работала в ООО «АКС» с июня 2023 года сначала менеджером по персоналу, затем с марта 2024 года — руководителем отдела по управлению персоналом. Ее уволили спустя год, когда в ходе проверки вскрылись факты хищения посредством фиктивных договоров.
ООО «Арктик Катеринг Сервис» — дочернее предприятие французского АО «Катеринг Интернасьональ Э Сервис», которое обслуживает деятельность крупных российских корпораций, занятых в сфере добычи нефти газа, в том числе на территории Ямала. Большая часть сотрудников «АКС» трудятся вахтовым методом, в том числе в Сабетте (ЯНАО). Зарплаты у кухонных работников и горничных, как правило, около 90 тысяч рублей за вахту.
