Срочник открыл стрельбу по сослуживцам в Подмосковье: первые подробности ЧП

«Известия»: срочник смертельно ранил двух солдат в части в Подмосковье
По предварительной информации, в ходе стрельбы пострадало пятеро военнослужащих
По предварительной информации, в ходе стрельбы пострадало пятеро военнослужащих

В одной из воинских частей Московской области произошел инцидент с участием солдата-срочника, который открыл огонь по своим сослуживцам. Об этом пишет газета «Известия». URA.RU направило запрос в Минобороны России для подтверждения этой информации.

По предварительным данным, несколько человек пострадало. Также сообщается о погибших. Что известно о ЧП в военной части к этому часу — в материале URA.RU.

Что случилось в военной части Подмосковья

В одной из воинских частей, расположенной в деревне Свитино Наро-Фоминского района Московской области, солдат-срочник открыл стрельбу по своим сослуживцам. О происшествии стало известно от одного из раненых военнослужащих. Он позвонил матери и рассказал о случившемся. Женщина вызвала в военную часть врачей и сотрудников правоохранительных органов.

Что известно о пострадавших и погибших

По предварительной информации, в ходе инцидента погибли двое военнослужащих. Еще один солдат с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Как сообщил источник «Известий», согласно имеющимся на данный момент данным, общее число пострадавших в результате происшествия составляет пять человек.

Причины ЧП

На данный момент официальные заявления относительно произошедшего отсутствуют, как и версии происшествия. URA.RU направило запрос в Минобороны России по данному факту. Ответ будет опубликован после получения.

