Кто такая Юлия Барановская: от жены главного футболиста страны до звезды федеральных ток-шоу

Юлию Барановскую госпитализировали на Ямале

17 октября 2025 в 15:11 Размер текста - 17 +

Юлия Барановская пережила операцию в Салехарде Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Телеведущая и общественная деятельница Юлия Барановская экстренно госпитализирована во время работы на Ямале. Инцидент произошел во время съемок в Салехарде, где Барановская почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Юлия Барановская известна на всю страну не только как выдающаяся ведущая любимых всеми ток-шоу на федеральных телеканалах, но и как экс-супруга футболиста Андрея Аршавина. За их отношениями, а затем и громким разводом, следила вся Россия. Чем еще прославилась телезвезда, о ее жизни, карьере и текущем состоянии — читайте в материале URA.RU. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Телеведущая Юлия Барановская экстренно госпитализирована в Салехарде Экстренная госпитализация: как это произошло По информации telegram-канала Shot, во время съемочного дня в Салехарде у Барановской резко ухудшилось самочувствие. Она пожаловалась на острые боли в животе. Съемочная группа вызвала скорую помощь, и телеведущую срочно доставили в местную окружную больницу. Врачи диагностировали у Барановской осложнение, потребовавшее экстренную полостную операцию. Через некоторое время медики приняли решение о повторном вмешательстве — вероятно, для стабилизации состояния и контроля послеоперационных процессов. Директор телеведущей Петро Шекшеев подтвердил эту информацию URA.RU. Он уточнил, что Барановская переведена из реанимации в обычную палату, состояние оценивается как стабильное. Он отметил, что врачи продолжают наблюдение, и ближайшие дни будут решающими для окончательного восстановления. «Юлия перенесла две операции. Сейчас она чувствует себя лучше, идет на поправку. Врачи делают всё возможное», — сообщил представитель Барановской в беседе с URA.RU. Возможные причины недомогания НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Super: директор Юлии Барановской рассказал, что с ней случилось в Салехарде Официальный диагноз не разглашается, однако источники, близкие к окружению телеведущей, не исключают, что проблемы могли быть связаны с последствиями прежних операций в области живота и давними медицинскими рекомендациями, связанными с нагрузками после родов. Ранее Барановская открыто говорила о том, что после рождения детей перенесла абдоминопластику и столкнулась с осложнениями, требующими наблюдения у хирургов. Корреспондент URA.RU связался с департаментом здравоохранения округа, чтобы уточнить информацию. Представители ведомства отказались от комментариев, так как состояние телеведущей относится к медицинской тайне. Кто такая Юлия Барановская Барановская родилась в Ленинграде Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press Юлия Геннадьевна Барановская родилась 3 июня 1980 года в Ленинграде. Выросла в обычной семье, воспитывалась матерью — педагогом. Окончила школу с отличием, затем поступила в Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения, где изучала менеджмент. В 2010 году прошла курс современного искусства в Sotheby»s Institute of Art в Лондоне. Позже окончательно связала жизнь с телевидением и шоу-бизнесом. Карьера: от Лондона до Первого канала Широкая известность к Барановской пришла в 2014 году, когда она стала соведущей программы «Мужское / Женское» на Первом канале вместе с Александром Гордоном. Этот проект принес Барановской репутацию прямолинейной, но чуткой собеседницы, способной говорить о семейных конфликтах и социальных проблемах без прикрас. Позже телеведущая участвовала в других проектах — «Перезагрузка», «Девчата», спецвыпуски о женском лидерстве и родительстве. Помимо телевидения, Юлия активно развивает социальные и благотворительные инициативы, выступает на форумах, читает лекции о сочетании карьеры и материнства. Семья и личная жизнь Барановская и Аршавин прожили вместе 9 лет Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Юлия более десяти лет состояла в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Пара познакомилась в Санкт-Петербурге в начале 2000-х и вместе прожила девять лет. У них трое детей Артём (род. 2005), Яна (род. 2008), Арсений (род. 2012). После расставания с Аршавиным Юлия осталась жить с детьми, полностью взяв на себя заботу о семье. Несмотря на публичные разногласия с бывшим партнером, телеведущая всегда подчеркивала, что старается сохранить уважение к отцу своих детей. Общественная позиция и признание Барановская активно участвует в общественной жизни, выступает за поддержку матерей и развитие семейных ценностей. Она неоднократно получала благодарственные письма от Президента РФ за участие в культурных и социальных проектах. В то же время в 2023–2025 годах телеведущая попала под санкции Украины, Латвии и Евросоюза под предлогом её участием в официальных российских проектах и «публичной поддержкой действий государства». Сама Юлия эти решения не комментировала. Тяжелые периоды и личная сила Барановская получила известность как соведущая ток-шоу «»Мужское/Женское" Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press В жизни Барановской было немало испытаний. После разрыва с Аршавиным она осталась одна с тремя детьми и без стабильного дохода. В интервью она рассказывала, что именно в тот момент «впервые по-настоящему узнала, что такое самостоятельность». «Меня часто спрашивают, как я справляюсь. А я просто не вижу другого выхода. Есть дети — значит, нужно жить, работать, быть примером», — говорила телеведущая в одном из своих интервью. Юлия неоднократно признавалась, что тяжело переносила беременности, а после родов столкнулась с осложнениями. На момент публикации материала Барановская находится в окружной клинической больнице Салехарда. После двух операций врачи оценивают состояние как стабильное, средней тяжести. Реабилитация может занять от нескольких недель до месяца. Ожидается, что после восстановления Юлия вернется к работе на телевидении, но пока все планы приостановлены.

