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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
23:58  15 февраля 2018 1

В Екатеринбурге хозяйку BMW отправили на нары за тонированные окна

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаи, дпс, полиция, сотрудники гибдд
Инспекторы ГИБДД неоднократно ловили девушку на одном и том же нарушенииФото: depositphotos.com © URA.RU

Владелица иномарки, разъезжавшая с затонированными стеклами, проведет пять суток в спецприемнике для административно-арестованных граждан.Такое решение, принятое Октябрьским районным судом Екатеринбурга, подтвердил в четверг, 15 февраля, Свердловский облсуд.

Поводом к столь суровому решению стало «хроническое» нарушение автовладелицей, Кристиной Югай, одного и того же пункта КоАП РФ — «управление транспортным средством, светопропускная способность стекол которого не соответствует техническому регламенту». Девушку несколько раз штрафовали, а затем — 19 января — вместе со штрафом выписали требование о приведении автомашины в надлежащий вид.

Тем не менее, как сообщили в пресс-службе Облсуда, хозяйка иномарки проигнорировала требование полицейских: она не стала срывать пленку со стекол. Поэтому уже 6 февраля ей был выписан штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. А уже 11 февраля на улице Карла Либкнехта тонированную BMW снова остановил инспектор ГИБДД. На этот раз Октябрьский районный суд не стал проявлять снисхождение к «рецидивистке» и назначил ей наказание в виде пяти суток административного ареста.

«Югай с решением не согласилась и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Она просила назначить ей наказание в виде штрафа, либо сократить срок административного ареста, ссылаясь на то, что вину свою полностью осознала, тонировку со стекол автомобиля сняла и обязуется впредь не нарушать закон, — говорится в сообщении Обслсуда. — Суд рассмотрел апелляционную жалобу и постановил оставить решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения».

Евгений Александров
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