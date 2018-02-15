В Екатеринбурге хозяйку BMW отправили на нары за тонированные окна

Владелица иномарки, разъезжавшая с затонированными стеклами, проведет пять суток в спецприемнике для административно-арестованных граждан.Такое решение, принятое Октябрьским районным судом Екатеринбурга, подтвердил в четверг, 15 февраля, Свердловский облсуд.
Поводом к столь суровому решению стало «хроническое» нарушение автовладелицей, Кристиной Югай, одного и того же пункта КоАП РФ — «управление транспортным средством, светопропускная способность стекол которого не соответствует техническому регламенту». Девушку несколько раз штрафовали, а затем — 19 января — вместе со штрафом выписали требование о приведении автомашины в надлежащий вид.
Тем не менее, как сообщили в пресс-службе Облсуда, хозяйка иномарки проигнорировала требование полицейских: она не стала срывать пленку со стекол. Поэтому уже 6 февраля ей был выписан штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. А уже 11 февраля на улице Карла Либкнехта тонированную BMW снова остановил инспектор ГИБДД. На этот раз Октябрьский районный суд не стал проявлять снисхождение к «рецидивистке» и назначил ей наказание в виде пяти суток административного ареста.
«Югай с решением не согласилась и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Она просила назначить ей наказание в виде штрафа, либо сократить срок административного ареста, ссылаясь на то, что вину свою полностью осознала, тонировку со стекол автомобиля сняла и обязуется впредь не нарушать закон, — говорится в сообщении Обслсуда. — Суд рассмотрел апелляционную жалобу и постановил оставить решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения».