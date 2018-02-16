В США встревожены новыми крылатыми ракетами России

03:42 16 февраля 2018 1

Ракеты морского, воздушного и наземного базирования способны поражать цели с расстояний больших, чем на это рассчитывали в НАТО Фото: сайт Минобороны РФ

Глава Северного командования американских ВС генерал Лори Робинсон в ходе своей речи на слушаниях в комитете сената заявила, что США обеспокоены новыми крылатыми ракетами, разрабатываемыми в России.

Генерал считает, что Россия стремительно продолжает модернизировать свои подводные лодки и бомбардировщики. Кроме этого усовершенствованный флот способен угрожать Соединенным Штатам долгие годы. «Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний. Такого мы еще не видели», — цитирует Робинсон «Федеральное агентство новостей».

По ее мнению, чтобы противостоять усовершенствованным российским ракетам нужно продолжать вкладывать средства в разработку защитных систем. А именно, она призывает усилить систему ПРО на севере США радиолокационными станциями дальнего обнаружения, передает RT.