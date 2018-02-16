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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:24  16 февраля 2018 0

Брейвик впервые заявил, что раскаивается в совершенных преступлениях

Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., наручники, браслеты
В разговоре с психиатром, норвежский террорист признался, что сожалеет о содеянномФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик заявил, что раскаивается в содеянном. Об этом он сообщил в письме, направленном в прошлом году администрации тюрьмы Шиен, где преступник содержится. А позднее в разговоре с психиатром.

«Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — цитирует телеканал 360 Брейвика.

В июле 2011 года в правительственном квартале Осло Андерс Брейвик взорвал бомбу. Чуть позже, на острове Утойя преступник напал с огнестрельным оружием на гостей и сотрудников молодежного лагеря Норвежской рабочей партии. В результате инцидента погибло 77 человек и 151 получили ранения. Террорист был приговорен к 21 году лишения свободы.

Александр Черноскутов
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