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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
07:37  16 февраля 2018 0

На Украине назвали главную причину потери Крыма

Александра Турчинова допросили в суде по делу ЯнуковичаФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал, почему Киев не стал проводить силовую операцию в Крыму в 2014 году. По его словам, Служба безопасности Украины упустила возможность провести антитеррористическую операцию (АТО) на полуострове из-за массовой измены.

«АТО инициируется, когда мы говорим об отдельном регионе, в частности Крыме, региональным отделением Антитеррористического центра СБУ, письменно утверждается председателем СБУ, о чём информируется президент или в соответствующем случае и. о. президента. СБУ не выходила с предложением проведения АТО», — пояснил Турчинов во время допроса на суде по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. По его мнению, причиной отказа от силовой операции стало предательство сотрудников СБУ, пишет RT. «Я могу объяснить, почему они не выходили с таким предложением — потому что из работников СБУ (я даю официальные данные, которые есть в деле, в военной прокуратуре) 90% предали», — заключил Турчинов.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Береза предложил свой сценарий «возвращения» Крыма, пишет портал newinform.com. По его словам, Украина может вернуть полуостров только силовым путем. При этом он назвал ВСУ одной из сильнейших армий Европы.

Дарья Корчак
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