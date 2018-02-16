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Главные новости Тюменской области
13:43  16 февраля 2018 4

«Секс-символ! Гагарин нашей лыжни!» Губерниев расхвалил тюменского лыжника за бронзу на Олимпиаде. ВИДЕО

Спицов посвятил победу своему погибшему отцуФото: страница Дениса Спицова, «ВКонтакте»
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Лыжник из Тюмени Денис Спицов на зимней Олимпиаде в Пхенчхане завоевал бронзовую медаль в гонке на 15 километров коньковым ходом. Дистанцию спортсмен преодолел за 34 минуты 6,9 секунды. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально высказался о победе тюменского лыжника.

«Бронзовый призер Олимпийских игр на дистанции 15 километров коньковым ходом. Денис Спицов! Браво, Дениска! Посмотрите, какой красавец! Какой молодец! Посмотрите, девчонки, вот это уровень! Вот кто секс-символ настоящий. Гордимся тобой, парень! Родителями твоими, тренерами! Посмотрите, какая улыбка! Гагарин нашей лыжни, друзья, на дистанции 15 километров!» — опубликовал Губерниев свое выступление в Instagram.

По словам Спицова, старт гонки для него начался трудно, но затем он смог разогнаться. Свою победу тюменец посвятил погибшему отцу, отмечает телеканал 360. Ранее эксперты говорили, что Спицов успешно покажет себя на Олимпиаде в Пхенчхане, напоминает «Федеральное агентство новостей». Специалисты отнесли лыжника к группе суперталантливых спортсменов, родившихся в 1995—1996 годах, куда также входят Большунов, Белоруков, Непряев и Червоткина.

Иван Шестак
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