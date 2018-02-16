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17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:49  16 февраля 2018 4

Родченков взбесился после оправдания российских спортсменов

Информатор WADA заявил, что суд не рассмотрел все доказательстваФото: keunehajr_31, Instagram
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Оправдательное решение Спортивного арбитражного суда в отношении российских спортсменов было неприемлимым. Об этом заявил один из инициаторов допингового скандала, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

В интервью Associated Press Родченков сказал, что «качество доказательной базы [обвинений] было слишком высоким» и CAS «должен был рассмотреть все доказательства». А теперь якобы чистые спортсмены получают право дальше нарушать правила.

1 февраля Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских атлетов, которые обвинялись в принятии допинга и были пожизненно отстранены от Олимпиад. Из-за этого решения Россия смогла вернуть себе первое место в медальном зачете Игр 2014 года в Сочи.

Родченков переехал в США в 2016 году и в интервью The New York Times рассказал, что в российском спорте прием допинга контролируется на уровне государства. Позже он стал информатором WADA, чье разбирательство привело к недопуску сборной РФ к Играм в Пхенчхане. Оправдание российских спортсменов также вызвало неоднозначную реакцию за рубежом: часть иностранных атлетов, оставшихся без российских наград, были разгневаны, но нашлись и те, кто порадовался этой, отмечает RT.

Семен Гринберг
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