В России обвалились цены на iPhone

Стоимость iPhone 7 Plus упала на 40 процентов
В России резко подешевела продукция Apple. Самый дорогой смартфон — iPhone X — сейчас можно купить за 63 тысячи рублей.
iPhone X 256 ГБ стал самой популярной моделью у российских пользователей, несмотря на дороговизну — на старте продаж стоимость гаджета составляла более 90 тысяч рублей, напоминает «Газета DAILY».
Стоимость iPhone 7 Plus упала еще сильнее — на 40 процентов. Теперь за смартфон просят 35 тысяч рублей. Когда смартфон только появился в продаже, его стоимость составляла 57 тысяч рублей, отмечает Nation News. Специалисты рынка считают, что цены снизились из-за того, что спал потребительский ажиотаж.