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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:41  17 февраля 2018 0

В России обвалились цены на iPhone

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , гаджеты, iphone 10, два айфона, фон, смартфон, телефон, мобильный
Стоимость iPhone 7 Plus упала на 40 процентовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Apple завоевывает мир
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В России резко подешевела продукция Apple. Самый дорогой смартфон — iPhone X — сейчас можно купить за 63 тысячи рублей.

iPhone X 256 ГБ стал самой популярной моделью у российских пользователей, несмотря на дороговизну — на старте продаж стоимость гаджета составляла более 90 тысяч рублей, напоминает «Газета DAILY».

Стоимость iPhone 7 Plus упала еще сильнее — на 40 процентов. Теперь за смартфон просят 35 тысяч рублей. Когда смартфон только появился в продаже, его стоимость составляла 57 тысяч рублей, отмечает Nation News. Специалисты рынка считают, что цены снизились из-за того, что спал потребительский ажиотаж.

Наталья Володина
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