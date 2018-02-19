Мать режиссера Серебренникова умерла в Ростове-на-Дону

Мать режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом, умерла в Ростове-на-Дону. Неизвестно, присутствовал ли режиссер на церемонии прощания с ней и сможет ли попасть на ее похороны.
Причиной смерти Ирины Серебренниковой стала тяжелая болезнь, женщина была парализована и прикована к постели, пишет портал Life.ru. Друг семьи рассказал, что тело женщины уже кремировали на Северном кладбище Ростова-на-Дону.
Напомним, режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения 68 млн рублей, которые были выделены «Гоголь-центру» на реализацию проекта «Платформа». В январе Басманный суд Москвы решил продлить срок его домашнего ареста до 19 апреля, сообщала «Национальная служба новостей». Ранее защита Серебренникова предлагала суду залог в 68 млн рублей за освобождение деятеля искусств, однако суд отклонил это ходатайство.