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19 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:47  19 февраля 2018 2

Мать режиссера Серебренникова умерла в Ростове-на-Дону

Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Неизвестно, сможет ли Серебренников приехать на похороны материФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Мать режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом, умерла в Ростове-на-Дону. Неизвестно, присутствовал ли режиссер на церемонии прощания с ней и сможет ли попасть на ее похороны.

Причиной смерти Ирины Серебренниковой стала тяжелая болезнь, женщина была парализована и прикована к постели, пишет портал Life.ru. Друг семьи рассказал, что тело женщины уже кремировали на Северном кладбище Ростова-на-Дону.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения 68 млн рублей, которые были выделены «Гоголь-центру» на реализацию проекта «Платформа». В январе Басманный суд Москвы решил продлить срок его домашнего ареста до 19 апреля, сообщала «Национальная служба новостей». Ранее защита Серебренникова предлагала суду залог в 68 млн рублей за освобождение деятеля искусств, однако суд отклонил это ходатайство.

Дарья Корчак
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