Курганец пытался передать в колонию полкило дрожжей на самогон

В поселке Просвет под Курганом задержали 23-летнего молодого человека, который бродил у стен исправительной колонии строгого режима №2. При досмотре курганца сотрудники учреждения обнаружили у него подозрительные свертки, перемотанные клейкой лентой.
Позже выяснилось, что молодой человек принес с собой полкило дрожжей, которые зеки используют для изготовления самогона. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Курганской области, на задержанного составили административный протокол.
В СИЗО №2 в Шадринске за последние дни также два раза забрасывали мобильные телефоны. Однако, уточняют в ведомстве, они так и не попали к заключенным — «посылки» вовремя обнаружили сотрудники изолятора.
По словам начальника управления ФСИН Михаила Мачушкина, такая активность нарушителей связана с приближающимися праздниками. «В исправительных учреждениях будут приняты дополнительные меры по пресечению подобных фактов», — заверил он.