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Главные новости Курганской области
19:09  19 февраля 2018 0

Курганец пытался передать в колонию полкило дрожжей на самогон

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, заключенные, подростки, зеки, затылок, бритые, дети, колония для несовершеннолетних, детская колония, зэки
Курганец побоялся, что заключенные не смогут достойно отметить праздникФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Просвет под Курганом задержали 23-летнего молодого человека, который бродил у стен исправительной колонии строгого режима №2. При досмотре курганца сотрудники учреждения обнаружили у него подозрительные свертки, перемотанные клейкой лентой.

Позже выяснилось, что молодой человек принес с собой полкило дрожжей, которые зеки используют для изготовления самогона. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Курганской области, на задержанного составили административный протокол.

В СИЗО №2 в Шадринске за последние дни также два раза забрасывали мобильные телефоны. Однако, уточняют в ведомстве, они так и не попали к заключенным — «посылки» вовремя обнаружили сотрудники изолятора.

По словам начальника управления ФСИН Михаила Мачушкина, такая активность нарушителей связана с приближающимися праздниками. «В исправительных учреждениях будут приняты дополнительные меры по пресечению подобных фактов», — заверил он.

Вера Чернышева
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