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20 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:54  20 февраля 2018 2

«Реально красиво, как Дубай». Футболисты поразились резиденции Кадырова

Резиденция Кадырова впечатлила футболиста клуба «Ахмат»Фото: kremlin.ru

Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Олег Иванов рассказал о главе Чечни Рамзане Кадырове и своих впечатлениях от его резиденции. Футболист отметил, что над зданием и территорией вокруг него явно работали лучшие дизайнеры.

«Реально красиво, как Дубай. Там же видел зверей — львов и тигров, в том числе белых. Вольеры сделаны как пещеры», — рассказал Олег Иванов в интервью порталу sport24.ru. По словам футболиста, последний раз он виделся с Рамзаном Кадыровым на 65-летии Владимира Путина. Он также рассказал, что каждый год некоторым спортсменам из клуба «Ахмат» вручают грамоты и награды за развитие спорта в республике. А за ничью с «Зенитом» игроки «Ахмата» получили премиальные в тройном размере.

Футбольный клуб «Ахмат» до 2017 года носил название «Терек», а в прошлом году был переименован по инициативе чеченских властей в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Сам Рамзан Кадыров, который является почетным президентом клуба, объяснил это решение просьбами многих тысяч болельщиков.

Дарья Корчак
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