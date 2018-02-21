16:36 21 февраля 2018 3

Перед выборами академики вновь воззвали к Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Четыреста с лишним ученых отправили президенту Владимиру Путину обращение, в котором предлагают вернуть Российской академии наук (РАН) особый статус и право самоуправления. Итоги реформы РАН, проводимой под эгидой федерального Минобра, по их мнению, лишь мешают развитию отечественной науки.

Первое письмо главе государства, подписанное примерно четырьмя сотнями академиков и членкоров РАН, ушло в конце 2017 года, сообщает «Национальная служба новостей». Ответ, однако, пришел из Минобрнауки и Федерального агентства научных организаций (ФАНО), которое и проводит реформу. Причем полтора листа в нем занимает механическое перечисление функций ФАНО — стиль и методы работы которого, на взгляд академиков, мешают научной деятельности. Помимо распоряжения академическим имуществом с середины 2017 года агентство также определяет, какая информация (в том числе научная) подпадает под категорию государственной тайны, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Теперь письмо, под которым стоит уже больше подписей, отправлено повторно. Его авторы убеждены, что российская наука не может развиваться «под управлением некомпетентной структуры, называемой ФАНО». Они просят вернуть академии ее изначально независимый юридический статус, который она имела в эпоху Российской империи и сохранила при СССР. Кроме того, предлагается вернуть академии контроль над исследовательскими институтами РАН.