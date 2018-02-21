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21 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:36  21 февраля 2018 3

Ученые просят Путина вернуть самоуправление Российской академии наук

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Перед выборами академики вновь воззвали к ПутинуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Четыреста с лишним ученых отправили президенту Владимиру Путину обращение, в котором предлагают вернуть Российской академии наук (РАН) особый статус и право самоуправления. Итоги реформы РАН, проводимой под эгидой федерального Минобра, по их мнению, лишь мешают развитию отечественной науки.

Первое письмо главе государства, подписанное примерно четырьмя сотнями академиков и членкоров РАН, ушло в конце 2017 года, сообщает «Национальная служба новостей». Ответ, однако, пришел из Минобрнауки и Федерального агентства научных организаций (ФАНО), которое и проводит реформу. Причем полтора листа в нем занимает механическое перечисление функций ФАНО — стиль и методы работы которого, на взгляд академиков, мешают научной деятельности. Помимо распоряжения академическим имуществом с середины 2017 года агентство также определяет, какая информация (в том числе научная) подпадает под категорию государственной тайны, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Теперь письмо, под которым стоит уже больше подписей, отправлено повторно. Его авторы убеждены, что российская наука не может развиваться «под управлением некомпетентной структуры, называемой ФАНО». Они просят вернуть академии ее изначально независимый юридический статус, который она имела в эпоху Российской империи и сохранила при СССР. Кроме того, предлагается вернуть академии контроль над исследовательскими институтами РАН.

Владимир Васин
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