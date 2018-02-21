Режиссера Серебренникова выпустили из-под ареста на кремацию матери

18:00 21 февраля 2018 1

Свобода оказалась недолгой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на домашний арест, режиссеру Кириллу Серебренникову разрешили отлучиться из Москвы. Поводом стала смерть матери, на похороны которой его отпустили в Ростов-на-Дону.

Мать режиссера, с которой он не виделся уже много времени, скончалась несколько дней назад. Ему позволили присутствовать на кремации ее тела на Северном кладбище в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, после чего ночью 21 февраля Серебренников вернулся в Москву. Об этом он сам заявил на заседании Мосгорсуда, сообщает «Газета.ру».

Ранее Мосгорсуд отклонил заявления о замене меры пресечения для экс-руководителя «Гоголь-центра» на более мягкую и признал законным продление домашнего ареста режиссера, сообщает портал Newinform.com. Также под домашним арестом останется бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин, а экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому придется дожидаться вердикта суда в СИЗО.

По данным СКР, Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011—2014 годах Минкультом РФ было направлено более 214 млн рублей, напоминает РАПСИ. По информации следователей, 133 миллиона из этой суммы были похищены. Серебренников вину отрицает.