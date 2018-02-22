Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Об этом журналистам рассказал его адвокат Руслан Чернолуцкий, отметив, что защита считает такое решение незаконным и будет его обжаловать.
Сам Саакашвили отреагировал на запрет более жестко. В своем комментарии на странице в Facebook он вновь назвал президента Украины «барыгой», обезумевшим от страха, и предрек скорую смену власти в стране.
«Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года», — написал экс-политик, добавив, что украинское правительство ошибочно считает его двигателем народного протеста. На самом же деле, по его мнению, люди «раздражены отсутствием реформ, отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти».
В заключении Саакашвили заявил, что вернется на украину гораздо раньше, чем через три года и, возможно, принесет Петру Порошенко передачку в тюрьму.
В сентябре 2017 года, как напоминает RT, политик прорвал кордоны пограничников и незаконно проник на территорию Украины. В феврале он был схвачен в одном из киевских ресторанов и депортирован в Польшу.