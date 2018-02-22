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22 февраля 2018
21 февраля 2018
00:13  22 февраля 2018 4

Изгнанный из Украины на три года Саакашвили пообещал вернуться раньше и принести Порошенко передачку в тюрьму

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Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину раньше 2021 годаФото: depositphotos.com © URA.RU

Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Об этом журналистам рассказал его адвокат Руслан Чернолуцкий, отметив, что защита считает такое решение незаконным и будет его обжаловать.

Сам Саакашвили отреагировал на запрет более жестко. В своем комментарии на странице в Facebook он вновь назвал президента Украины «барыгой», обезумевшим от страха, и предрек скорую смену власти в стране.

«Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года», — написал экс-политик, добавив, что украинское правительство ошибочно считает его двигателем народного протеста. На самом же деле, по его мнению, люди «раздражены отсутствием реформ, отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти».

В заключении Саакашвили заявил, что вернется на украину гораздо раньше, чем через три года и, возможно, принесет Петру Порошенко передачку в тюрьму.

В сентябре 2017 года, как напоминает RT, политик прорвал кордоны пограничников и незаконно проник на территорию Украины. В феврале он был схвачен в одном из киевских ресторанов и депортирован в Польшу.

Сергей Демин
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