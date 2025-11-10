Дрон ВСУ атаковал Белгородскую область, пострадал мирный житель
10 ноября 2025 в 23:19
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Белгородском районе в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадал мирный житель. FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. У водителя диагностированы минно-взрывная травма, а также ранения осколками в область руки и живота. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
