Развод стоимостью в полмиллиарда: телеведущий Дмитрий Дибров продает виллу «Полина» из-за измены жены

Сейчас Дибров продает элитную виллу в Подмосковье за 570 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с супругой Полиной после 16 лет брака. По некоторым данным, блогер изменила ему с миллиардером Романом Товстиком. Развод для Диброва стал настоящим ударом, сейчас он продает роскошную семейную виллу за полмиллиарда рублей. О браке с разницей почти в 30 лет и причинах развода — в материале URA.RU.

Развод после 16 лет брака

Дмитрий встретил Полину на конкурсе красоты, когда ей было всего 17 лет. Встречаться они начали после совершеннолетия девушки, а поженились в 2009-м, несмотря на 28-летнюю разницу в возрасте. Официально развелись супруги 20 сентября 2025-го. Известно, что скандалов при разводе не было.

Почему Дибров развелся с женой

Причиной развода, как пишут в СМИ, могла стать измена 36-летней Полины с женатым мужчиной — бизнесменом Романом Товстиком, у которого шесть детей. По данным издания StarHit, Роман — муж лучшей подруги Дибровой. Издание утверждает, что Полина и Дмитрий остались в хороших отношениях ради детей, а вот жена Товстика, Елена, якобы устраивает публичные скандалы и «пытается побольше вытянуть из супруга Романа». Шоумен говорил, что не хочет комментировать громкую историю развода и добавил, что не собирается «народно покрывать гневом мать своих детей».

Продолжение после рекламы

Где сейчас живут супруги

После развода женщина сняла дом по соседству от того, где они жили с семьей, а Дибров остается в семейной вилле. Полина сделала это для того, чтобы дети всегда могли видеться с отцом. За время брака у них родилось трое сыновей: Александр (16 лет), Федор (11 лет) и Илья (10 лет). Однако ведущий решил продать особняк, возможно, из-за соседства с новым партнером Полины.

Продажа семейного поместья «Полина»

После развода Дибров получил дом площадью 1200 квадратных метров в Деревне Лапино Одинцовского района Московской области, который был куплен еще больше 10 лет назад. Поместье Дмитрий назвал в честь бывшей возлюбленной — Полиной. В некоторых комнатах висят ее портреты. В доме есть огромная гостиная, детские комнаты, три ванные, две сауны, две спальни для взрослых, бассейн, ботанический сад с солярием и тренажерный зал.