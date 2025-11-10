Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Россиян предупредили не ездить на популярнейший курорт из-за угрозы

Гоблин призвал россиян отказаться от отдыха в Турции
10 ноября 2025 в 22:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пучков считает, что в Турцию не надо ездить российским туристам

Пучков считает, что в Турцию не надо ездить российским туристам

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер из России Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал сограждан не ездить в Турцию. Отдых на этом направлении популярен у россиян. Об этом рассказал блогер в эфире радиостанции.

«В Турцию, страну НАТО, не надо ездить. Вот не надо, и все», — сказал Пучков в эфире радио Sputnik. Он добавил, что в Турции раньше лечили сепаратистов с Кавказа. Запись опубликована в паблике станции в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что все больше туристов погибают в Турции. Это происходит как в море, так и на дорогах в результате ДТП.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал