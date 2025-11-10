Россиян предупредили не ездить на популярнейший курорт из-за угрозы

Пучков считает, что в Турцию не надо ездить российским туристам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер из России Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал сограждан не ездить в Турцию. Отдых на этом направлении популярен у россиян. Об этом рассказал блогер в эфире радиостанции.

«В Турцию, страну НАТО, не надо ездить. Вот не надо, и все», — сказал Пучков в эфире радио Sputnik. Он добавил, что в Турции раньше лечили сепаратистов с Кавказа. Запись опубликована в паблике станции в соцсети «ВКонтакте».