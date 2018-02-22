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22 февраля 2018
21:11  22 февраля 2018 0

Савченко высмеяли за новый наряд и познания в истории. «Или там после нашей эры»

«Выдали доярке костюмчик от Гуччи», — иронизируют пользователиФото: скриншот видео канала NewsOne

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко удивила телезрителей своими «глубокими» познаниями в истории. Кроме того, пользователи соцсетей посмеялись над ее нарядом.

Савченко приняла участие в программе «Субъективные итоги» на телеканале NewsOne. Демонстрируя знание истории, она перепутала даты, сообщает «Ридус». Бывшая летчица заявила, что с четвертого-пятого столетия «до нашей эры или там после нашей эры» украинцы всегда развивались индивидуалистами, пишут Nation News. По ее словам, племена избирали власть только при опасности и «сбрасывали» ее после наступления мира.

Пользователи соцсетей высмеяли высказывания Савченко: «Когда Надька пускается в исторические экскурсы, тут, конечно, тушите свет, господа»; «Познания на уровне ясельной группы»; «Как это можно смотреть и слушать? Хочется взять указку и настучать… по парте». Костюм Савченко тоже подвергся критике. Комментаторы отметили, что наряд явно не подходит ей по размеру: «Люди добрые, купите Савченко новый костюмчик! Из этого она уже выросла»; «Выдали доярке костюмчик от Гуччи».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Савченко пригрозила властям Украины «расплатой кровью». По ее мнению, революция может взять реванш.

Ольга Кулакова
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