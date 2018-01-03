Депутат Савченко пригрозила властям Украины «расплатой кровью»

Чиновники, пришедшие к власти «на крови», дорого заплатят за свои действия, заявил депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
«Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо», — цитирует слова парламентария «Федеральное агентство новостей».
По мнению Савченко, все те, кто сегодня стоит у власти в стране, обязаны ответить за свои поступки. В противном случае чиновники, которые придут им на смену после нового «Майдана», почувствуют свою безнаказанность, пишет RT.
Как ранее писало «URA.RU», в начале декабря Надежда Савченко назвала «Евромайдан» госпереворотом и «незавершенной революцией». По словам депутата, из-за событий 2017 года на Украине сменилась правящая верхушка, но не система власти.