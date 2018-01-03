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03 января 2018
02 января 2018
Главные новости Москвы
13:01  03 января 2018 0

Депутат Савченко пригрозила властям Украины «расплатой кровью»

События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, революция, правый сектор, протесты, площадь независимости, народное вече
По мнению депутата, революция может взять реваншФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Чиновники, пришедшие к власти «на крови», дорого заплатят за свои действия, заявил депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

«Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо», — цитирует слова парламентария «Федеральное агентство новостей».

По мнению Савченко, все те, кто сегодня стоит у власти в стране, обязаны ответить за свои поступки. В противном случае чиновники, которые придут им на смену после нового «Майдана», почувствуют свою безнаказанность, пишет RT.

Как ранее писало «URA.RU», в начале декабря Надежда Савченко назвала «Евромайдан» госпереворотом и «незавершенной революцией». По словам депутата, из-за событий 2017 года на Украине сменилась правящая верхушка, но не система власти.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.RU»
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