19:04 23 февраля 2018 7

Ольга пробыла на проекте рекордно мало Фото: скриншот с видео ТНТ

Екатеринбурженка установила своеобразный рекорд по краткости пребывания на скандальном проекте «Дом-2». Девушка промолвила о себе пару слов, после чего ее выгнали за ворота любовной телестройки.

Ольга Кондратьева пришла на проект в числе нескольких кандидатов, но потерпела сокрушительное фиаско. На лобном месте ведущая «Дома-2» Ольга Бузова предложила девушке рассказать о себе, на что та удивленно спросила: «А что рассказать?». В итоге екатеринбурженка кое-как промолвила несколько предложений, после чего участники приступили к голосованию. Большинством голосов Кондратьеву выгнали с проекта, на котором она пробыла от силы 20 минут. Ей предпочли других, более ярких героев.

Напомним, ранее сразу двух уральцев также изгнали с лобного места за ворота, посчитав недостойными строить любовь. Тогда шоу покинули екатеринбурженка Екатерина Лисица и житель Сургута Эльнур Ханкишиев.