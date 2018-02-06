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07 февраля 2018
06 февраля 2018
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23:50  06 февраля 2018 0

Двух уральцев в первый же день выгнали из «Дома-2». ФОТО

На лобном месте решили судьбу уральских участниковФото: Скрин с видео

Сразу два молодых человека из уральского региона выявили желание стать участниками проекта «Дом-2». Однако, как уже показали в эфире на ТНТ, парню и девушке не удалось задержаться на скандальной телестройке даже на час.

На знаменитый телепроект пришли сразу несколько новых участников, среди них екатеринбурженка Екатерина Лисица и житель Сургута Эльнур Ханкишиев. На так называемом лобном месте коллективу предложили решить, кто же именно из новичков достоин остаться «строить любовь». Большинством голосов были оставлены ребята из других регионов, а уральцев посчитали неинтересными персонажами и отправили за ворота.

Ранее «URA.RU» сообщало, что убитую звезду «Дома-2» Оксану Аплекаеву изнасиловал судмедэксперт. Сотрудник морге надругался над телом покойной, это удалось выяснить в ходе дополнительных экспертиз, цель которых была раскрыть причину убийства девушки.

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Фото: Скрин с видео

Сергей Снегирев
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