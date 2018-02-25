11:34 25 февраля 2018 1

Круг участников скандального расследования продолжает расширяться Фото: Pixabay

Обвинения в махинациях с недвижимостью на Лазурном берегу предъявлено работающему в Ницце юристу Александру Гречишкину-Курганскому. Известный местным жителям под прозвищем «нотариус звезд», он отпущен под залог в 100 тысяч евро.

Как заявил адвокат подозреваемого Жерар Боду, Гречишкина-Курганского обвиняют в «консультациях», данных покупателю виллы «Иер», из-за которой началось расследование в отношении российского сенатора Сулеймана Керимова, сообщает ТАСС. По информации следствия, нотариус удостоверил сделку по продаже виллы стоимостью более 100 млн евро (в договоре фигурировала сумма в 35 млн евро) швейцарскому бизнесмену Александру Штудхальтеру. Последнего считают подставным лицом, представляющим интересы российского политика.

Откуда взялось запущенное изданием «Ле Матин» прозвище Гречишкина-Курганского, собеседники российских СМИ сказать затруднились. «Кто его назвал „из звезд“? О нем мало кто слышал. Может, там что-то и делал в определенных кругах, но мы на звезд работали и про этого нотариуса не слышали», — цитирует BFM.Ru основателя портала indriksons.ru Игоря Индриксонса.

Как уже сообщало «URA.RU», члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова обвиняют в незаконном ввозе во Францию до 750 млн евро, скрытых от налогообложения. Деньги перевозились наличными в чемоданах и переводились банковскими платежами. Легализация средств производилась за счет покупки недвижимости по заниженным ценам. Самого Керимова отпустили из-под стражи под залог в размере 5 млн евро. При этом ему запретили покидать территорию департамента Приморские Альпы, напоминает Nation news. Сам он считает себя невиновным, уже несколько раз после ареста побывал в России и продолжает вести бизнес.