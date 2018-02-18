Сулейман Керимов получил разрешение на покупку банка экс-сенатора Ямала

21:06 18 февраля 2018 0

Сделка может оказаться безденежной Фото: Илья Московец © URA.RU

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы продадут свою долю в банке «Возрождение» российскому сенатору и бизнесмену Сулейману Керимову. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к сделке.

Ранее стало известно, что Керимов ведет переговоры с с бывшим сенатором от ЯНАО Дмитрием Ананьевым и его братом Алексеем, собираясь приобрести их долю в кредитной организации. Отмечалось, что сделка может оказаться безденежной, потому что банк перейдет в счет обязательств собственников перед структурами Керимова.

Банк «Возрождение» входит в группу Промсвязьбанка, который сейчас санируется Фондом консолидации банковского сектора, созданного Центробанком. ЦБ собирается вложить деньги в кредитную организацию и в итоге станет его основным собственником вместо Ананьевых.