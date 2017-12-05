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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
01:59  05 декабря 2017 0

Керимова обвинили в незаконном ввозе во Францию до 750 млн евро

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Сотни миллионов евро были ввезены во Францию в чемоданах и в безналичной формеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский сенатор Сулейман Керимов нелегально ввез во Францию 500-750 миллионов евро, сообщили в понедельник, 4 декабря, местные СМИ со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра.

Деньги, по его словам, перевозились наличными в чемоданах и в безналичной форме, а отмывание производилось за счет покупки недвижимости по заниженным ценам, пишет французское издание 20 minutes. При этом, как уточнил Претр, целью денежных операций было не приобретение вилл, а легализация денег.

Ранее прокурор заявил, что российского сенатора подозревают в незаконной покупке 5 вилл и укрытию от налогов крупной суммы. Благодаря заниженной стоимости недвижимости, покупатель мог укрыть от налоговой 400 млн евро. Жан-Мишель Претр считает, что расследование уголовного дела займет как минимум полгода. Следствие, напомним, начато еще в 2014 году. Сейчас уголовные дела открыты против 12 человек, в их числе Сулейман Керимов. Его задержали, как напоминает «Национальная служба новостей», 20 ноября в аэропорту Ниццы. Несколько позже суд выпустил его из-под стражи, однако прокуратура обжаловала это решение.

Сергей Демин
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