Россия запретила ввоз молока и сливок из Белоруссии

04:34 26 февраля 2018 3

решение принято из-за низкого качества поставляемой продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россельхознадзор заявил о временном ограничении на импорт в Россию из Белоруссии ряда молочных продуктов из-за обилия в них вредных и запрещенных веществ. Запрет начал действовать с понедельника, 26 февраля.

Под ограничения попали консервированное и сгущенное молоко, сливки, сывороточный концентрат, молочная сыворотка и белок. В ведомстве такое решение объяснили резким ростом вредных веществ в продукции: с февраля 2016 по февраль 2018 года количество некачественных товаров увеличилось с 2,6% до 65,6%. В то же время ограничения не коснутся продуктов в потребительской упаковке.

Собеседник из крупной пищевой компании в беседе с «Коммерсантом» назвал решение Россельхознадзора «беспрецедентным шагом», поскольку большинство российских кондитеров и производителей молочных продуктов зависят от сухого молока из Белоруссии. Запрет, по его мнению, не продержится долго. Для экспорта соседнего государства это большая статья [потери могут составить порядка 40 млрд рублей в год], поэтому в случае обострения ситуации вопрос будет решаться на самом высоком уровне. Более того, контролировать исполнение ограничений будет сложно, поскольку между странами нет таможенных постов.