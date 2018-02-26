20:41 26 февраля 2018 0

Евгения Узянова сейчас проверяют УСБ и спецслужбы Фото: с сайта 66.мвд.рф

На начальника межмуниципального отдела МВД «Сысертский» Евгения Узянова подано заявление о вымогательстве взяток. Об этом «URA.RU» сообщил Полина Тамакулова, адвокат, представляющий интересы компании, пострадавшей от действий начальника полиции. «В настоящее время материалы находятся на проверке в Следственном комитете, принимается решение о возбуждении уголовного дела», — рассказал агентству адвокат.

Согласно заявлению, Узянов и его знакомый Денис Ершов в течение нескольких лет «крышевали» бизнес, связанный с регистрацией и юридическим сопровождением мигрантов. За то, чтобы полиция не чинила никаких препятствий ее фирме, предпринимательница ежемесячно выплачивала Ершову суммы от 100 до 300 тысяч рублей (общая сумма выплат за два года превысила 2 млн рублей) — пострадавшая, по ее словам, представила в полицию соответствующие доказательства (как свидетельские, так и документальные). Женщина заявляет, что конечным получателем сумм был Узянов.

Заявление, поданное в УСБ на Узянова, на имя начальника свердловского ГУ МВД Бородина Фото: из материалов проверки

Осенью 2016 Ершов в несколько раз повысил сумму выплат, однако предпринимательница отказалась платить поборы, ставшие для нее неподъемными. После этого в отношении нее и ее фирмы начался настоящий прессинг: полицейские проверки, жалобы и заявления на несуществующие нарушения, угрозы прикрыть бизнес.

«В январе 2018 состоялась встреча с Узяновым, на которую пригласили меня и представителей еще двух фирм, занимающихся мигрантами, — рассказала «URA.RU» потерпевшая. — Итог встречи: «Я найду способ найти у вас недостатки, и пока вы будете доказывать в судах свою правоту, все клиенты от вас уйдут». По ее словам, несмотря на законность бизнеса, Узянов вполне может добиться, чтобы работа ее фирмы была заблокирована, а клиенты-мигранты депортированы.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал ситуацию, заявив, что «такие вещи коррупционного характера всегда подлежат детальной проверке сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности». Также Горелых напомнил о статье Уголовного кодекса РФ о заведомо ложном доносе, поскольку «такое в нашей жизни еще бывает».

Более подробный комментарий пресс-службы свердловской полиции будет опубликован на «URA.RU» чуть позже. В следственном управлении Следственного комитета РФ также пообещали представить комментарий по данной теме позднее.