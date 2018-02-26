Обугленное тело тюменки нашли через полтора месяца после пожара

На обугленных развалинах дома в Тюмени обнаружили тело женщины 1963 года рождения. Оказалось, что пенсионерка сгорела еще в январе.
Пожар в доме на улице Камчатской произошел в ночь с 7 на 8 января. В тот день из огня спасли и увезли в больницу мужчину-инвалида. И только 20 февраля на месте пожара нашли труп женщины. Родные погибшей Татьяны настаивают, что тюменка сгорела полтора месяца назад, а пожарные тогда отказались повторно обследовать территорию. Об этом они рассказали порталу 72.ru. «Мы настаивали: давайте заново, давайте заново. Нас убеждали, что все обследовали. Только спустя полтора месяца ее нашли. Мы знали, что она там, но никто ее не искал. Понятно, что останки сильно обгорели», — сокрушаются родственники погибшей.
В МЧС по Тюменской области изданию пояснили, что квартира во время пожара полностью выгорела. Из огня эвакуировали пять человек. О том, что в помещении была еще Татьяна, спасатели не знали. «Если бы была информация о том, что кто-то остался в доме, то мы бы стали проводить поиск», — отметили в пресс-службе МЧС. В региональном СКР заявили о начале доследственной проверки по факту обнаружения тела.