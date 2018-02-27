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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:07  27 февраля 2018 3

Супруга Караченцова собирает миллион долларов на лечение актера

Караченцов Николай, караченцов николай, суржикова елена
Операцию могут сделать израильские врачиФото: wikipedia.org/Максим1625

Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина сообщила, что собирает миллион долларов на лечение мужа за границей. Сделать операцию артисту, по ее словам, можно только в Израиле.

Поргина рассказала что, к настоящему моменту Караченцов прошел пять курсов химиотерапии. Последующие операции российские врачи делать отказались. Однако облегчить состояние народного артиста могут в Израиле. Планируется, что актер отправится в Иерусалим в конце марта, сообщает VistaNews. Стоимость нового курса, по данным Поргиной, составляет около миллиона долларов. Он добавила, что на лечение готова отдать все свои сбережения, а также обратиться за помощью к режиссеру Никите Михалкову.

Ранее Поргина рассказала, что Караченцов борется с раковым заболеванием с 2017 года. «У Коли, как вы знаете, онкология. Мужу сейчас делают химиотерапию. Мы боремся, он молодец», — цитирует «Федеральное агентство новостей» слова супруги народного артиста. Она отметила, что после химиотерапии опухоль в легком Караченцова существенно уменьшилась.

Иван Шестак
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